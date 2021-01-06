فيفي عبده تظهر على فراش المرض بوجه شاحب وتؤكد: الأزمة سببها حقنة غلط

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهرت الفنانة فيفي عبده في بث مباشر استجابة لرغبة جمهورها وكشفت للمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة.

فيفي أكدت إنها أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وظهرت راقدة على فراش المرض بوجه شاحب بدون مكياج.

وقالت: مساء الفل عليكم من مصر أم الدنيا.. أولا بشكركم على حبكم وسؤالكم عليه وربنا يخليكم ليا، أنا عايزة أقولكم أنا بخير والحمد لله رب العلمين هو بس واحد إداني حقنه غلط لمست العصب ده كل الموضوع مفيش غير كده.

أضافت فيفي عبده: الدكاترة بيرجعولى إحساس العصب تانى، لكن أنا كويسة جدا وفى نعمة، وعايزة أطمن كل جمهوري عليه، وكل المحطات اللي بتتصل بيا عشان أعمل مداخلات، أنا آسفة جدا لأن باخذ أدوية اعصاب فبنام وبقوم في أي وقت وأنا بشكركم جدا.