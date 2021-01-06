بسبب عمرو دياب..أزمة بين رامي صبري وعزيز الشافعي..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي صبري، مطرب مصري شاب، ظهر في منتصف الألفينيات، اشتهر بأغانيه الشبابية، البعض يشبه في الشكل النجم عمرو دياب، في إطلالته، أخر اغاني رامي صبري التى حققت نجاح كبير أغنية حياتي مش تمام.

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بعد أن أطلق النجم عمرو دياب، أغاني من ألبومه الجديد في نهاية2020، عبر رامي صبري عن استيائه بسبب موقف مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي.

وكتب رامي صبري في الإستوري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك” :”ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي، ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى”.

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من ناحية آخرى كان آخر أعمال الفنان رامي صبري أغنية باسم “مش مرتاحين” والذي نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية يقدمها رامي صبري كتتر لمسلسل «طلقتك نفسي» الذي عرض على شاشة قناة النهار.

وشهدت الأغنية تعاون رامي مع عزيز الشافعي بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها وقام تميم بالتوزيع الموسيقي والميكس.

وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الاليكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.