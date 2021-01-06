هيفاء وهبي تتورط في عملية نصب على الفنانات الشابات..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي، مغنية لبنانية، تتميز بإطلالتها الجذابة الخاطفة للأنظار دائما بجماله وشياكتها، نجحت في مجال الغناء بشكل كبير، وعندما اقتحمت مجال التمثيل حققت نجاح أكبر، وبالأخص في المسلسلات التليفزيونية، مثل مسلسل مريم، الحرباية، وآخرهم اسود فاتح.

كثير ما تتعرض هيفاء وهبي، الزج بإسمها

في الكثير من المشاكل والازمات، أخرها عملية نصب.

من خلال نشر صورة مفبركة لهيفاء معدلة، على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، مستدرجة الفتيات من أجل إجراء إختبار تمثيلي لمشاركة هيفاء في بطولة فيلم جديد.

وعندما علمت هيفاء بهذه الواقعة، حذرت من التعامل مع هؤلاء الاشخاص، وأنها ستقوم بإبلاغ عنهم للجهات المختصة.

هيفاء وهبي، قدمت فلمين في السينما، الأول دكان شحاته، والثاني حلاوة روح، الذى منع عرضه بعد نزوله بأيام بسبب قضية تخص الطفولة والأمومة.