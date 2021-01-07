شكرا لاهتمامكم بخبر ثري عربي عرض عليها قصرًا فرفضت.. أسرار في حياة هياتم وتفاصيل قصتها مع لاعب الزمالك الشهير.. صور نادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة الراحلة هياتم واحدة من الفنانات اللاتي اقتحمن عالم التمثيل من بوابة الرقص الشرقي.

بدأت حياتها كراقصة في الافراح الشعبية وبعدها اتجهت إلى مجال التمثيل لتقدم عشرات الأعمال ما بين السينما والدراما.

ولدت هياتم عام 1949 واسمها الحقيقي سهير حسن، قدمت أول أدوارها عام 1972، من خلال فيلم ليلة حب كبيرة، مع الفنانة نبيلة عبيد، وصلاح قابيل.

بعدها اقتحمت مجال التمثيل بقوة ومن أعمالها علي بيه مظهر مع محمد صبحي وغريب في بيتي مع نور الشريف والبنات عايزة إيه مع محمود عبد العزيز.

اشتهرت هياتم بأدوار الإغراء التي نجحت فيها وسيطرت على معظم أفلامها السينمائية.

انتشرت شائعة عن زواجها من لاعب الزمالك محمود الخواجه، وقيل أن الطلاق تم سريعا، ولكن هياتم نفت وقوع الزواج من خلال برنامج فحص شامل.

قالت هياتم غي تصريحات لها إنها تلقت عدد من العروض للزواج من قبل حكام عرب، ورجال أعمال أثرياء، ولكنها رفضتها.

كما كشفت هياتم أيضا أنها تلقت هدية قصر من ثري للزواج، ولكنها رفضت لأنه اشترط عليها أن تترك عملها.

أكدت هياتم أيضا أنها لم تتزوج أبدا من رجل متزوج، ولم تفكر في خطف رجل من زوجته.

رفضت هياتم كتابة مذكراتها، وأشارت إلى أن أسرارها ليست للبيع، وأنها ترفض أن تؤذي أو تكشف أسرار أي شخص أحبها يوما.

روت كواليس تصويرها فيلم غريب في بيتي، مع الفنانة سعاد حسني، وقالت إنها أتت إليها في الكواليس وكانت متواضعة جدا، وعبرت عن حبها الشديد لها.

أوصت مجموعة من المقربين لها ومنهم شقيقتها وبعض الفنانين بألا يتم الإعلان رسميا عن وفاتها أو التفاصيل الخاصة بجنازتها إلا بعد الانتهاء من تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

توفيت هياتم داخل أحد المستشفيات عن عمر ناهز 69 عاما، بعد صراع قصير مع المرض في يوليو من عام 2018.