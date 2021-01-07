سعيد صالح في لقطات نادرة جدًا مع زوجته الأولى وابنته الوحيدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - في السنوات الأخيرة من حياة الفنان الراحل سعيد صالح برزت استحوذت مشاكله العائلية على اهتمام الصحف والمواقع.

المشاكل كانت ابنته الوحيدة هند طرفا فيها أما الطرف الآخر فكانت زوجته الثانية التي تزوجها عام 2014 وهي تصغره بكثير.

الزوجة الثانية وتدعى شيماء فرغلي اتهمت زوجته الأولى نادية وابنته هند بمحاولة قتلها وأنهما قامتا بحرق شقة المهندسين.

بينما اتهمت هند الزوجة الثانية بإهانة والدها وضربه ومنعه من التواصل معها.

في لقطات نادرة تظهر لأول مرة الزوجة الأولى للفنان سعيد صالح وابنته هند قبل الانفصال.