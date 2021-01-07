بعد ظهورها بإطلالة جريئة.. لهذا السبب انهارت قمر من البكاء على الهواء (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخلت الفنانة اللبنانية قمر في نوبة بكاء هيستيرية على الهواء، وذلك خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج «مع تمام»، والذي يُذاع عبر فضائية «الجديد»، انهارت الفنانة قمر، وذلك بسبب تذكرها للحظات الفقر التي مرت بها، وأن البعض يعيرها به، متمنيةً ألا تعود هذه الفترة مرة أخرى.

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أضافت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل أن هناك ظروفًا لا تحب التطرق إلى تفاصيلها، أبرزها جهل أمها وعدم اعتنائها بتربيتها وتربيتها وحيدة بدون أسرة أو أهل لها وتعرضها للظلم على يد المقربين منها، بالإضافة لظروف الحرب في بلدها وهي صغيرة.

وأوضحت الفنانة اللبنانية قمر أن كل هذه الأشياء جعلتها تسير في طرق لا تود السير فيها، مؤكدة أنها تلتمس كل الأعذار لوالدتها بالرغم من تقصيرها معها لأنها تعلم أنه لم يكن بيدها وأنها أغلى شيء في حياتها.

من ناحية أخرى تحدثت قمر عن الشبه بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى أنها من معجبيها حتى قبل دخول الوسط الفني، وأنها لم تتحدث مطلقًا عن الشبه بينها وبين هيفاء وأن الناس هم من تحدثوا عن هذا الشبه».

ويأتي ذلك الظهور للفنانة اللبنانية قمر بعد إثارتها الجدل في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل، حيث نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بإطلالة جريئة جدًا.