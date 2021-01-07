بعدما أخفاها عن الأنظار.. زوجة أحمد آدم تخطف أنظار الجمهور في أول ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد آدم مع سيدة زعموا أنها للسيدة آمال زوجته، والتي أخفاها عن الأنظار.

وبحسب الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت السيدة التي زعم النشطاء أنها زوجة الفنان أحمد آدم بإطلالة فضفاضة، حيث ارتدت تايير مشجر.

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ويُذكر أن الفنان أحمد آدم وُلد في حي أبو سليمان بالإسكندرية، حصل على بكالوريوس تجارة في جامعة الإسكندرية، وكانت بداية الفنان أحمد آدم الفنية من خلال مسرح الطفل في قصر ثقافة «الحرية» بالإسكندرية، حيث شارك في عدد من المسرحيات المأخوذة عن روايات عالمية.

وخلال الجامعة، تألق الفنان أحمد آدم في أدوار الكوميديا، حيث كان يقوم بتقليد النجوم، وبعد الجامعة كانت بدايته الحقيقية في الدراما من خلال برنامج «سر الأرض»، والذي جسد من خلاله شخصية «القرموطي»، ليكتشفه بعد ذلك الفنان محمد صبحي.

قدم الفنان محمد صبحي نجم الكوميديا أحمد آدم في عدة مسرحيات من بينها «إنت حر» و«الهمجي» و«المهزوز» وغيرها، استطاع أن يؤدى دور البطولة في أفلام كوميدية، وغير كوميدية.