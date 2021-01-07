شكرا لاهتمامكم بخبر في أول ظهور علني لها.. لن تصدق مدى جمال زوجة الفنان محمد فؤاد (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من حرص الفنان محمد فؤاد على إبقاء أسرته بعيدًا على الأضواء، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لزوجة محمد فؤاد.

ومن خلال الصورة التي أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشرها، فقد ظهرت السيدة مروة حنفي زوجة الفنان محمد فؤاد.

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وفي أول ظهور علني لها، استطاعت زوجة الفنان محمد فؤاد أن تخطف أنظار الجمهور بجمالها، خاصة بعد ظهورها بالحجاب.

وعن قصة الاحب بين الفنان محمد فؤاد وزوجته، فقد قال الفنان محمد فؤاد أنه وقع في غرامها منذ اللحظة الأولى التي تلاقت فيها أعينهما، وجد نفسه ينجذب إليها، نسي أنه فنان مشهور والأعين تلاحقه أينما حل.

ومن خلال تصريحات سابقة، فقد كشف الفنان محمد فؤاد عن قصة تعرفه وزواجه من زوجته مروة حنفي، والذي تعرف عليها عام 1993، حينما كان يغني في دار القوات الجوية، بعد أن دعاه صديق قديم من أبناء الحي الذي تربى فيه لإحياء حفل زفافه، وبينما هو يغني وقعت عيناه عليها وجدها رقيقة وجذابة ونسى الموجودين.

وبعد انتهاء الحفل لم يستطع فؤاد عن نفسها خوفا من نظرة أهل منطقته له، وبعد عام دعاه صديق آخر من نفس المنطقة لإحياء حفل زفافه في نفس الدار فخفق قلبه بتلقائية وبطريقة لا إرادية.

ويقول الفنان محمد فؤاد أنه ذهب يبحث بعينه في كل أرجاء القاعة إلى أن وجدها تقف بين صديقاتها ففرح قلبه، وظل مسلطا نظره عليها، وقرر أن يجعل من كل جملة يغنيها رسالة غزل صريح موجهة لها لكي تعرف أنه يريدها هي لا أحد سواها.

بدت قصة حبه وزواجه وكإنها مشاهد من أحد أفلامه السينمائية، فالارتباك الذي كان به كارتباكه في فيلم غاوي حب، أمام الفنانة حلا شيحة، حيث انتهز فرصة انتهاء فقرته الغنائية وانتظر أمام الدار حتى انتهاء الفرح ليراها ويتحدث إليها.

أخذ فؤاد يرتب كلامه، لكنه بعد أن رآها تخرج أمام عينيه تحرك نحوها مسرعا ونسي ما قد رتبه من كلمات ولم ينطق سوى بكلمتين “بابا فين”، فاحمر وجهها وتركته مسرعة خارج الدار لكنه بسرعة جرى على أصدقائه وسألهم عنها وكانت مفاجأة أنها ابنة رجل يحبه ويحترمه وأنها من أسرة طيبة تربى بينهم في الصغر.

وثاني يوم ذهب لخطبتها فوافق أهلها، واتفقوا على عقد القران في دار القوات الجوية لأنه أول مكان شهد قصة حبهم.