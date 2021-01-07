زوجة محمد سلام تبهر الجمهور بجمالها الخلاب في أول ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهرة كبيرة حققها الفنان محمد سلام في مسلسل «الكبير» بأجزائه الخمسة لتتحول شخصية «هجرس» الشاب البسيط إلى ظاهرة في عالم الكوميكس.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي حققها الفنان محمد سلام، إلا أنه دائمًا ما يحرص على إبعاد أسرته عن الأضواء.

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وبالرغم من ذلك انتشرت عدة صور من حفل زفاف الفنان محمد سلام على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، والتي خطفت الأنظار بجمالها.

ويُذكر أن الفنان محمد سلام من مواليد محافظة القاهرة في 15 ديسمبر من العام 1983، حيث يبلغ من العمر 37 عامًا.

وجدير بالذكر أن الفنان محمد سلام خريج كلية التجارة جامعة القاهرة، بدأ حياته الفنية على خشبة مسرح تجارة حيث قدم الكثير من الأعمال المسرحية مع فريق الكلية وفريق المنتخب وحصل على أفضل ممثل عدة مرات.

وبعد تخرجه التحق بورشة مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا تحت إدارة المخرج خالد جلال وقام بالتمثيل مع دفعته من مركز الإبداع في مسرحية قهوة سادة كمشروع تخرج الدفعة .