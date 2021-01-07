شكرا لاهتمامكم بخبر أسرار غريبة عن زوجة عمرو سعد.. ولهذا السبب طلقها 3 أيام فقط (اتفرج) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من عدم ظهورها في المناسبات العامة، إلا أن الدكتورة شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد تحظى بجماهيرية ومتابعة من قبل الجمهور.

حياة زوجة الفنان عمرو سعد مليئة بالمواقف الغريبة والطريفة أيضًا، فقد أثارت الجدل في إحدى المرات عندما دخلت في مشادة كلامية حادة مع إحدى متابعي زوجها.

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دخلت شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد، في مشادة كلامية مع متابعة لها بعد نشرها تهنئة لشقيقه أحمد سعد بمناسبة خطوبته على مصممة الأزياء عليا البسيوني.

عقب نشر زوجة عمرو سعد، هذه التهنئة، انهالت عليها التعليقات، حيث قالت لها متابعة: «هو انتي رجعتي تاني مقالش ليه، مخبيكي ليه علي الناس مش أنتي الزوجة النكدية الغيورة عيله غريبه زي ما قالت سميه علي عمرو فعلا عيله واطيه ونصابه انتي كل فرح وخطوبه موجوده».

ولم تترك شيماء، رد المتابعة دون التعليق عليه قائلة: «ولا قال اننا سبنا بعض اصلا عن لسانة محصلش محدش بيخبي 3 أولاد وزوجة شرعية، انت غلبانة».

ومن أبرز المواقف في حياة شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد، قصة انفصالهما المفاجئة، ففي شهر مارس من العام 2019، أعلنت شيماء فوزى انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر أكثر من 12 عاما.

الطريف في الأمر أن سبب الخلاف والانفصال بين عمرو سعد وزوجته كان سببه رسالة عاطفية تلقاها الفنان عمرو سعد من إحدى معجباته.

لم يتحدث عمرو سعد كثيرا عن زوجته وفي المرات النادرة نشر صورة لهما عبر حسابه في إنستجرام وعلق قائلا «لستي ام اولادي فقط.. بل ملكة هذه الاسرة».

وكتبت شيماء فوزى عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد».

بينما تجاهل عمرو سعد، الأمر ولم يعلق عليه فور انتشار القصة، ولكنه شارك متابعيه صورا له بدا خلالها مبتسما وسعيدا في أول ظهور له بعد الانفصال.

وبالرغم من تصاعد الأزمة إلا أن الانفصال لم يستمر سوى 3 أيام فقط.