اتفرج أول ظهور لزوجة “أحمد التهامي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تهامي وزوجته

نشر الفنان والرياضي الشهير أحمد التهامي صورة تجمعه بزوجته التي لم يكن يعلم متابعيه عنها شيئاً قبل عام 2018.

وكتب أحمد التهامي على الصورة التي نشرها على انستجرام :”مع زوجتي”، الأمر الذي جعل مختلف متابعيه ينطلقون في التعليقات مُبدين إعجابهم الشديد بها.

شارك أحمد التهامي في عدد من الأفلام والأعمال الدرامية المختلفة ومنها التجربة الدنماركية وفرقة ناجي عطالله مع الزعيم عادل إمام، كما ظهر في عمر وسلمى وتامر وشوقية ووش تاني وشبه منحف وغيرها من الأعمال التي علقت في ذهن المشاهدين.

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