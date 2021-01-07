سيد كشري ومحمد حسنين هيكل.. من هو مخلص البحيري؟

عرفت الجماهير المصرية الفنان القدير مخلص البحيري، بدوره الذي علق في أذهان الجميع وهو :”سيد كشري” في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي من بطولة نور الشريف وعبلة كامل.

ولكن الحقيقة أن حياة الفنان مخلص البحيري كانت مليئة بالأحداث الفنية الهامة، تخرج الفنان في كلية الطب البيطري ولكن ولعه بالفن جعله يدخل المعهد العلي للسينما ويأخذ الشهادة الفنية ليبدأ مشواره في المسرح ثم الدراما والسينما.

قدم مُخلص البحيري دور رئيس التحرير في مسلسل “عصفور النار”، و محفوظ في “سيداتي آنساتي”، وحسين في “ضمير أبلة حكمت”، والمحامي خلف في “النوة”، وعم سعد في “حكايات الغريب”، ومصطفى الحفناوي في “ناصر 56″، وأمل في “يا رجال العالم اتحدوا”، وأخيراً محمد حسنين هيكل في الفيلم العظيم “أيام السادات”.