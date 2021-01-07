شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اصابة فيفي عبده بالشلل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” من خلال حسابها في إنستجرام مقطع فيديو كشفت فيه عن طبيعة مرضها ووضعها الصحي حاليا كما حرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها عليها.

فقالت : ” أولا أنا بشكركم على حبكم ولهفتكم عليا ربنا يخليكو ليا .. أنا بخير هو بس واحد أداني حقنة غلط ولمست الأعصاب هو ده كل الموضوع مفيش غير كده والدكاترة بيرجعولي الاحساس بتاع العصب وأنا كويسة جدا وفي نعمة ” .

وتابعت : ” عايزة اطمن جمهوري عليا وكل المحطات اللي بيكلموني علشان أعمل مداخلات. أنا أسفة جدا أنا باخد أدوية أعصاب فبنام في أي وقت وبقوم في أي وقت ” .

وأشارت الراقصة المصرية فيفي عبده في حديثها إلى أن سبب عدم ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا في الآونة الأخيرة يرجع إلى فيروس كورونا وما سببه لها من حالة اكتئاب إلى جانب أخبار إصابة زملائها الفنانين بالفيروس وحالات الوفاة التي حدثت بالوسط الفني مؤخرا .