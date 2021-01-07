شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج- شوف ميسي بيعمل ايه في غرفة نوم ياسمين صبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم جمهور ريال المدريد الاسباني النجمة المصرية ياسمين صبري بعد مشاركتها لصورة عبر حسابها الشخصي في انستجرام.

وظهرت فيها صبري بلباس رياضي ضيق من غرفة التدريبات الخاصة بها وصورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مدخلها.

وانهالت التعليقات من جمهور صبري الذي ترك العديد من عبارات الغزل بقوام ورشاقة صبري في اطلالتها الرياضية الجديدة بينما هاجمها جمهور الفريق الاسباني الملكي بعد كشفها بالخطأ عن انتمائها وحبها للنادي الكاتالوني من خلال صور ميسي في قاعة تدريباتها الرياضية.