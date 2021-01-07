شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تبرز منطقتها الحساسة والجمهور فقد السيطرة على غريزته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة صورة مثيرة للفنانة المصرية ياسمين صبري.

وظهرت النجمة المصرية في الصورة وهي تجلس على حافة أحد المسابح في منتجع يوناني مرتديةً فستاناً قصيراً ضيقاً حدّد شكل قوامها مع قبّعة بيضاء كبيرة.

وسرعان ما انطلقت موجة من التعليقات حيث رأى بعض المتابعين أن ياسمين تبالغ في نشر صور لها ولزوجها، فيما شبّهها آخرون بنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان مؤكدين أن طريقة جلوسها والتقاط الصورة غير لائقين.

وفي المقابل، طالب الكثير من معجبيها بحذف الصورة معتبرين أنها تسيء إليها. ومما جاء في التعليقات: “كل ما بنشهر فيهم أكتر ونعملهم قيمة أكتر بياخدوا فلوس أكتر وعايشين حياتهم على حسابنا” و”يا ريت تمسح الصورة احتراماً ليها” و”خلاص مفيش غير ياسمين وأخبارها ناقص تقول لنا متى بتدخل الحمام” و”شبع من بعد جوع” و”كيم كرداشيان”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وكانت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، فاجأت متابعيها قبل أيام، باحتفالها مبكرا بعيد زواجها من رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وشاركت ياسمين صبري متابعيها صورا وفيديو من استعداداتها لعيد زواجها الأول، والذي يتضمن قائمة طعام لفردين، تضم شاي وقهوة وأصنافا من اللحوم والأسماك وتحلية، بالإضافة إلى ورود وصورة من حفل زفافها على أحمد أبو هشيمة.

ونوهت ياسمين صبري بأن كل اللحوم والأسماك والشاي القهوة التي تتوافر في قائمة طعامها هي غذاء صحي من مصادر مستدامة.

ويأتي احتفال ياسمين صبري بعيد زواجها الأول على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، قبل 4 أشهر من موعده الأصلي، إذ احتفلا بزفافهما في 17 نيسان/ أبريل 2020.