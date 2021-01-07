شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان تماما – اخت هنا الزاهد هتفرجك على حمالة الصدر الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت نور الزاهد شقيقة هنا الزاهد صورة لها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام حيث بدت بإطلالة رياضية مرتدية بنطالًا رياضيًا باللون البينك، ومعه توب هاف ستومك باللون اللبني الفاتح يتناسب مع ظهورها، ويكشف عن رشاقتها

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور الزاهد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسة حول الرقبة باللون الذهبي.

جدير بالذكر أن نور الزاهد ستخوص مجال التقديم التلفزيوني لأول مرة من خلال برنامج “gen to gen”، وهو من إنتاج شركة يونج برودكشن.