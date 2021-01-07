اتفرج..زوجة خالد عليش تخطف الأنظار بجمالها..تعمل مذيعة وممثلة وفي مجال الفاشون

عدن - ياسمين عبد العظيم - خالد عليش ممثل ومذيع مصري، بدأ حياته كمذيعة على قناة الراديو نجوم إف إم، وحقق نجاح ونال إعجاب الكثيرين، ثم إقتحم مجال التمثيل واستطاع أيضا تحقيق مشاهدة جيدة من خلال الأدوار الكوميدية التى لعبها، واخير ظهر في عالم الاعلانات التلفزيونية.

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لخالد عليش وزوجته، التي خطفت إعجاب الجميع، بجمالها ورشقاتها، حيث ظهر خالد عليش بخلف زوجته ممسكا الموبيل لالتقاط صورة، بينما زوجته ارتدت فستان أبيض كت، وشعرها كان أصفر طويل منسدل على جنب، ومكياجها بسيط وهادئ.

ولم يعرف الكثيرون أن زوجة خالد عليش، هي ممثلة ومذيعة الراديو ميما الشامي،احترفت التمثيل وقدمت أولى أعمالها مسلسل “فيرتيجو” مع هند صبري في 2012، وظهرت بشخصية “باكينام”،قدمت 8 أعمال درامية منهم: “مدرسة الأحلام” مع ميرفت أمين، و”أبو العروسة”، و”بدون ذكر أسماء”، وتعمل في مجال الفاشون منذ عام 2010.

تزوجت ميما الشامي من خالد عليش، في 2013، وأنجبا بنت واحدة.

خالد عليش ولد بالقاهرة درس هندسة اتصالات بجامعة القاهرة وتخرج منها سنة 2010، بدأ باستغلال موهبته في مجال التمثيل سنة 2004، ثم قام بالتمثيل بساقية عبد المنعم الصاوي كان أول أعماله على شاشة التلفزيون سيت كوم لمبة شو عام 2008بينما العمل الذي حقق له الشهرة هو كان سيت كوم ربع مشكل سنة.

أخر أعمال خالد عليش، التليفزيونية، كان مسلسل عوالم خفية، مع النجم الكبير عادل إمام، في رمضان 2018.