حقيقة أول صورة من حفل زفاف فتحي عبد الوهاب على زوجته الثانية.. ورد مفاجئ من الأولى

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من حفل زفاف الفنان فتحي عبد الوهاب على فتاة من خارج الوسط الفني.

وظهر فتحي عبد الوهاب مع عروسه، ولكن تعليقه على تلك الصورة فاجئ الجميع حيث أكد أن الصورة لا تخصه.

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ومن خلال تصريحات متلفزة له، كشف الفنان فتحي عبد الوهاب حقيقة الصورة حيث أكد أنها لشخص يشبهه، مؤكدا أن الفضول أخذه مثل أي شخص لمعرفة حقيقة الصورة.

وأضاف فتحي عبد الوهاب أنه طلبت من أحد أصدقائه إحضار كافة الصور المتعلقة بهذا الشخص، ليجد أنه يشبهه بالفعل، لكن هي ليست صورته.

وفيما تردد عن تسبب الصورة في خلاف مع زوجته، قال الفنان فتحي عبد الوهاب: «لم يحدث خلاف مع زوجتي بسبب هذه الصورة، لأن زوجتي تعلم جيدا من هو زوجها، وعلمت أن الشخص الذي في الصورة ليس أنا، ولذلك لم يحدث شيئًا».

وأشار الفنان فتحي عبد الوهاب إلى أنه قرأ الموضوع مثله مثل أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لافتا إلى أن الصورة أضحكته كثيرا عندما شاهدها.