أبناء أحمد رزق وزوجته المغربية يشعلون مواقع التواصل في أول ظهور لهم (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان أحمد رزق برفقة زوجته المغربية أحلام وأولاده الثلاث حمزة، عمر ويحيى، وذلك في ظهور نادر لهم.

وبحسب الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد خطفت زوجة الفنان أحمد رزق الأنظار بجمالها.

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وأثار أبناء أحمد رزق ضجة كبيرة بين متابعي وجمهور الفنان أحمد زرق، وذلك بسبب ظهورهما لأول مرة مع والدهم ووالدتهم في صورة واحدة.

وبالبحث تبين أن تلك الصورة التُقطت تلك في حفل زفاف شقيقة الفنانة داليا مصطفى، والذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

ظهور زوجة رزق في المناسبات العامة قليل جدا، ويعد هذا الظهور في الثاني لها بعد أن احتفل رزق في شهر يناير الماضي بعيد ميلادها في منزله بمنطقة حدائق الأهرام مع مجموعة من زملائه الفنانين وخرجت الصور إلى الإعلام.