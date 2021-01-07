مشاعل الشحي وزوجها يثيران الغضب بعد لقطات حميمية من غرفة نومهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس لانتقادات لاذعة بسبب فيديو ظهرا فيه وهما في غرفة نومهما.

منصات التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الجدل والاستنكار لتصرفات مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس.

ظهر خميس وهو يحاول إيقاظ زوجته التي كانت ترقد على الفراش واستنكر متداولو الفيديو قيامه بإظهار هذه اللقطات للعامة، مؤكدين أن مثل هذا الأشياء تعد خاصة ولا يجوز تداوله مع الآخرين.

كما تضمن جزء من المقطع صورة لأحمد بدا فيها نائماً وفاتحاً فمه. كذلك ظهر في جزء آخر وهو يداعب يد زوجته، وفي آخر وهو يهتم بتسريح شعرها.

وأطلق الفيديو موجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر الكثيرون أن الزوجين يستعرضان كل تفاصيل حياتهما الخاصة حتى تلك الأقرب إلى الحميمية من أجل تحقيق الشهرة والحصول على نسبة مشاهدَات عالية وعلى علامات الإعجاب.