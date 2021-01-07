أخر ظهور لحنان شوقي بطلة مسلسل البخيل وأنا كيف أصبح شكلها ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - حنان شوقي، ممثلة مصرية، ظهرت في بداية ال80 من القرن العشرين، حققت نجاح في الأعمال التى قدمتها، وتميزت بالملامح الرقيقة الهادئة، من أبرز ما قدمت ليالي الحلمية، البخيل وأنا، أما في مجال السينما شاركت أحمد آدم نجم الكوميديا في العديد من الأفلام مثل صمت الخرفان، وأشهر أدوارها مع الزعيم عادل إمام، في فيلم الإرهابي.

اختفت حنان شوقي، لفترة طويلة عن الاضواء، موضحة أن السبب إنشغالها ببيتها وأولادها، لتفاجئ جمهورها بالظهور في برنامج صاحبة السعادة، مع النجمة إسعاد يونس، والتى بدات في الحلقة بتغير كبير في ملامحها، حيث ظهرت بوزن زائد .

حنان شوقي، ولدت في القاهرة، عملت في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وهي لا تزال طفلة، حيث عملت مع أبلة فضيلة التي أخذتها من مدرستها «مدرسة الشيخ خالد الابتدائية» في شبرا.

كان أول عمل تمثيلي لها في فيلم الجمالية تخرجت من «المعهد العالي للفنون المسرحية» عام 1990.