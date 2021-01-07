بعد إخفائها لسنوات عن الأضواء..زوجة خالد زكي تظهر في صورة معه بجمالها وأناقتها.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - خالد زكي، ممثل مصري، ظهر في بداية السبعينات من القرن العشرين، قدم العديد من الأدوار البسيطة في شبابه، وتعتبر شهرته تحققت بالمعنى الفعلي، في بداية الالفينيات، حيث نال إعجاب الجماهير ، بأدائه لشخصية الرئيس مع الراحل طلعت زكريا، في فيلم “طباخ الرئيس”، ونجح في دور وزير الداخلية مع الزعيم عادل إمام في مسلسل “صاحب السعادة”.

خالد زكي، متزوج سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه منها بنت وولد، خالد زكي، دائما بعيد عن اللقاءات التلفزيونية والاضواء، ولا يعرف الكثيرون عن عائلته معلومات.

ولكن فاجئ خالد زكي جمهوره، بصور من حفل زفاف نجله، وظهوره بصحبة زوجته، التى لافتت الأنظار بجمالها وأناقتها.

وظهرت زوجة خالد زكي، مرتدية فستان سواريه من اللون البرتقالي به خطوط حمراء، وشعرها باللون الاصفر الفاقع، ومكياجها الملفت للنظر.

خالد زكي، حصل على بكاليورس المعهد العالي للفنون المسرحية، و جاءت انطلاقته الفنية في عام 1973، من خلال المشاركة في فيلم “مدرسة المراهقين” مع فؤاد المهندس وشويكار، شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام ومن الأفلام التي شارك بالتمثيل فيها: طباخ الريس وفتح عينيك والشياطين العودة، و”عايشين .