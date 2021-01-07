بعد ظهورها معه.. شاهدوا جمال زوجة سامح حسين المحجبة وأبناءه

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان سامح حسين تجمعه بعائلته، حيث ظهر فيها مع زوجته وابنائه.

وكان الفنان سامح حسين قد نشرت لك الصورة عير حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وكتب تعليقاً عليها «الجنة بتاعتي» في إشارة إلى أن عائلته هي أهم شيء بالنسبة له في الحياة.

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ويُذكر أن الفنان سامح حسين قد درس في كلية الآداب قسم مسرح، كما تخرج من مركز الأبداع بدار الأوبرا، اشتهر بخفة دمه وقدرته المدهشة على اضحاك الجمهور.

قام الفنان سامح حسين بأول ظهور له في فيلم «الحكاية دول حكاية» للفنان راغب علامة عام 1999، وقام بدوره في الفيلم «طارق» زميل أحمد.

كانت بدايته الحقيقية في مسلسل السيت كوم راجل وست ستات بتقديمه دور رمزى الشاب الغبي الساذج ابن عم (عادل)، حيث احبه الجمهور جدا