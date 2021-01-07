زوجة هاني سلامة تخطف الأضواء من زوجها في أحد المناسبات بجمالها..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاني سلامة، فنان مصري شاب، يتميز بوسامته وإطلالته القليلة، حقق هاني نجاح من أول أدوار جسدها مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، في فيلم المصير، وتألق في المسلسلات التلفزيونية، والتى كان أخرها قمر هادي.

هاني سلامة، متزوج من عام 2006، من زميلته أثناء الدراسة في الجامعة بكلية تجارة، حيث اتربطا بقصة حب، كليلة بالزواج، زوجته تدعى بيرهان محمد الشريف، وأنجب منها بنتين مريم وماليكا.

ظهرت بيرهان في صورة مع هاني سلامة حديثا، بعد مرور 14 عام من زواجهما، في إحدى المناسبات، وبدت بشكل جذاب مرتدية فستان أسود سواريه، به خط من اللون الفضي، وشعرها أسود غامق منسدل، ومكياج بسيط.

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هاني سلامة، ولد في الكويت أثناء عمل والده الذي كان يعمل كمستشار إعلامي بالكويت، ثم انتقل إلى القاهرة بعدما التحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر فيالمعادي ، من عائلة سلامة، أكبر العائلات في الإسكندرية وكان دخوله إلى عالم الشهرة والنجاح عن طريق الصدفة عندما تقدم إلى شركة مصر للافلام العالمية وهي الشركة التي يملكها يوسف شاهينعندما أعلنت عن طلب وجوه جديدة وأجريت له عدة اختبارات أمام الكاميرا وتم ترشيحه لفيلم عرق البلح ولكنه لم يؤده.