شكرا لقرائتكم خبر عن اخر حلاوة ودلع – اتفرج نسرين طافش بتقولك كل عام وانتم بخير بطريقتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصورة و الفيديوهات ” إنستجرام ” صورة جديد لها بجوار غزالة

وظهرت نسرين طافش وهي ترتدي فستانا باللون الذهبي في لبني ولكنه مكشوف الصدر والرجل واعتمدت من الناحية الجمالية علي المكياج الصاخب وترك شعرها منسدلا على كتفيها .

وعلقت الفنانة السورية بالتعليق علي الصورة قائلةكل عام وانتو بخير

ولكنها حظت الصورة بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام حصلت علي الكثير من التعليقات مثل بحبك – كل عام وانتي بخبر – قمر – تجننني .

كان مسلسل “ختم النمر”، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.



