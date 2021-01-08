لن تصدق سعر جاكيت ياسمين صبري.. والجمهور يرد: «مقدم شقة» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري

كعادتها أثارت الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وبحسب الصورة التي نشرتها ياسمين صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت ياسمين صبري بجاكيت يجمع بين اللوني الأبيض والأسود، وبنطلون أسود جلد، بالإضافة إلى قميص أسفل الجاكيت، ويحمل اللون المستردة.

بعد ظهورها معه.. شاهدوا جمال زوجة سامح حسين المحجبة وأبناءه

أبناء أحمد رزق وزوجته المغربية يشعلون مواقع التواصل في أول ظهور لهم (اتفرج)

الأمر المفاجئ، والذي تسبب في حالة من الجدل هو سعر الجاكيت، والذي تبين أنه من دار أزياء «بالمان» الفرنسية، ويبلغ سعره 4895 دولار أمريكي، ويتجاوز سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.

وقبلها بأيام قليلة، ظهرت الفنانة ياسمين صبري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهي مرتدية فستان أسود متوسط الطول، من توقيع مصممة أزياء الخليجية زينة زكي، ويصل سعر الفستان إلى 1800 درهم إماراتي، ما يعادل 7700 جنيه مصري، نقلًا عن الموقع الرسمي لمصممة الأزياء الخليجية.