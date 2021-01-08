بعد 11 عامًا على عرض الفيلم.. لن تصدق كيف أصبح شكل «حماصة» طفل «عسل أسود»

عدن - ياسمين عبد العظيم - 11 عامًا مرت على العرض الأول لفيلم «عسل أسود» للفنان أحمد حلمي، والذي عُرض في السينمات في العام 2010 وحقق جماهيرية كبيرة.

ومن بين الشخصيات التي لاقت استحسان الجمهور شخصية الطفل «حماصة»، والذي جسده الطفل عبد الله رمضان، والذي عاد للظهور من جديد على الساحة.

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ففي الأيام الأولى من شهر يناير 2021، أي بعد 11 عامًا على عرض فيلم «عسل أسود»، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للطفل «حماصة» كما عرفه الجمهور.

وقارن المتابعون بين شكله في الماضي وذلك الحالي حيث بدا أنه أصبح شاباً وسيماً.

ويشار إلى أن الفيلم جمع إليهما عدداً من أبرز وجوه الشاشة المصرية مثل إيمي سمير غانم وإدوارد وإنعام سالوسة وهشام اسماعيل.

وعُرض الفيلم في العام 2010 حيث حقق نجاحاً كبيراً. وهو تناول قصة مصري هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية برفقة والديه حين كان في العاشرة من عمره.