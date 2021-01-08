يسرا تكشف سبب تدهور حالتها الصحية..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - يسرا، فنانة مصرية كبيرة، تحظى بحب وإعجاب الملايين على مستوى العالم، بجمالها ومواهبتها المميزة، تصدرت يسرا خلال الفترة الماضية محركات البحث، بعد إعلانها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها إلى العزل الصحي في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وتداول البعض أنباء عن تدهور حالتها الصحية ووضعها على أجهزة التنفس.

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خرجت يسرا لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وكشفت أن أخبار تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة ووضعها على أجهزة التنفس غير صحيحة، لافتة إلى أنها ما زالت تخضع للعلاج في منزلها وتلتزم ببروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة.

وأكدت يسرا أنها تعاني من “ربو إنزيمي” وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددةً على أن ما يتم تداوله الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيح، وأنها لم توضع على جهاز التنفس كما أشيع.

وكانت يسرا قد أعلنت أخيراً إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قائلةً: “بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا”، مضيفة: “كما أوجه شكر خاص جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض”.

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يُذكر أن يسرا خاضت الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل “خيانة عهد” والذي حقق نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة حلا شيحة وعبير صبري وبيومي فؤاد، تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت يسرا في فيلم “صاحب المقام” من تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، إخراج ماندو العدل، وبطولة: آسر ياسين، أمينة خليل، وبيومي فؤاد.