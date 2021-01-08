شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. حيوان ضخم نازل لحس في جسم سمية الخشاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة المصرية سمية الخشاب جمهورها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بمقطع فيديو جديد لها. ظهرت فيه وهي تلاعب “دُب” بإحدى الحدائق وذلك اثناء رحلتها إلى “دبي”.

وقامت الفنانة سمية الخشاب بوصف “الدب” بصاحبتها وقالت لها “اخبارك ايه عاملة ايه يا امورة عسولة يا عسولة”. ليقوم فيما بعد الدب بلحس يد سمية الخشاب والتي ابدت تأثرها قائلة “يا حياتي شفتوا الجمال”.

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل “الحلال” 2017، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق