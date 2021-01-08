شكرا لاهتمامكم بخبر كان خطيب سوزان مبارك ودخل التمثيل بالصدفة..ما لاتعرفه عن أسامة عباس..اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أسامة عباس، ممثل مصري. حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة دفعة العام 1961، كانت بدايته بالتمثيل في عام 1964 استطاع أن يمزج بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية، وأن يتسع لنفسه مساحة واسعة بين الشخصيات على الشاشة.

أخطر أسرار سوزان مبارك.. وثيقة تكشف ديانتها الحقيقية ومنظمة قبطية تفضح سر شفائها من السرطان.. صور

ويرصد موقع “لايف نيوز” بعض المعلومات عن الفنان أسامة عباس

– ولد أسامة عباس يوم 22 سبتمبر عام 1939، بمحافظة المنوفية، والده خريج كلية دار العلوم وكان يعمل موظفاً بوزارة المعارف حتى أصبح وكيل وزارة.

– كان يعمل في مجال المحاماة، ودخل مجال التمثيل عن طريق الصدفة، حيث درس بكلية الحقوق وتخرج منها ثم عمل بشركة النصر لأجهزة التليفزيون حتى وصل لدرجة مدير عام.

– عن دخوله مجال الفن كان عن طريق صديقه الفنان الضيف أحمد الذي كان يزوره خلال التصوير، وبعد فترة طلب منه الحضور إلي المسرح من أجل كتابة عقد مسرحية لانه كان يعمل محاميا وفوجئ بأنه معهم في المسرحية.

– انضم إلى فرقة مسرحية الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي وظل معه حتى عام 1983، ثم تفرغ للفن من خلال تقديم استقالته من عمله كمدير عام ليقدم مجموعة من الأعمال الفنية.

أرادوا إقامة علاقة معي.. اعترافات جريئة للفنانة السورية سوزان نجم الدين

– انتشرت شائعات بشأن خطبته لسوزان مبارك، ولكن لم تكن تلك الأقاويل سوى شائعة أزعجت “عباس” بشدة الأمر الذي دفعه لتكذيبها في تصريحات تلفزيونية، وكشف حقيقة علاقته بعائلة سوزان مبارك، مؤكداً أنهما مجرد جيران بحي مصر الجديدة وتربطه علاقة صداقة قوية مع اللواء منير ثابت صديق عمره وشقيق سوزان الأصغر.

– من أبرز المسلسلات التي قدمها، “أبنائي الأعزاء.. شكراً” و”رأفت الهجان” و”أوبرا عايدة” و”بوابة الحلواني” و”محمود المصري” و”يتربى فى عزو” و”حدائق الشيطان” و”في أيد أمينة” و”الدالي”.

– شارك في العديد من الأفلام ومنها، فيلم “ليلة القبض على بكيزة وزغلول” و”احترس من الخط” و”الواد محروس بتاع الوزير” و”هاللو أمريكا” و”يا عزيزي كلنا لصوص”، والكثير من الأعمال.- قدم 4 مسرحيات فقط طوال حياته الفنية وهي “طبيخ الملايكة” و”أحدث امرأة في العالم” و”فندق الأشغال الشاقة” و”جوليو.. و.. روميت”.