شكرا لاهتمامكم بخبر زوجته رفعت ضده قضية خلع وتوفى بالفشل الكلوي..معلومات عن الفنان الراحل مصطفى يسري..اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور 6 أعوام على رحيله، يسري مصطفى ممثل مصري ، بدأ مشواره الفنى في بداية الثمانينات، اشتهر بادواره في الدراما التليفزيونية المصرية: ليالي الحلمية، عمر بن عبد العزيز، عيلة الدوغري، ضمير أبلة حكمت، دموع صاحبة الجلالة، زيزينيا، ظل المحارب، كما قام ببعض الأدوار في السينما.

مصطفي شعبان ينشر صورة جديدة والمتابعين يعلقون :شبه محمد حماقي

ويرصد موقع “لايف نيوز” معلومات عن الفنان الراحل

-ولد الفنان المصري عام 1950، وكان يعرف بتمرده منذ أن كان بمعهد السنيما وشجاعته في مواجهة أية أخطاء حتى إن كانت مع أساتذته.

تزوج الفنان يسرى مصطفى من الفنانة، زيزى مصطفى، في عام ١٩٨٢، ولكن زواجهما لم يستمر طويلاً وسرعان ما انتهى بالانفصال. -في عام 2006، قضى مصطفى يسري ليلة كاملة يصفها بأنها أصعب ليلة عاشها في حياته وذلك في زنزانة قسم أول مدينة نصر بعد اصطدام سيارته بسيارة أحد رجال الشرطة، ضابط برتبة نقيب، وفى الوقت الذي يقول فيه محضر الشرطة إن يسري يتحمل مسئولية الحادث بعدما أوقع إصابات بضابط الشرطة نتيجة القيادة الخطأ أدت لنقل الضابط للمستشفى، واتصل بأشرف ذكي، نقيب الممثلين وقتها، وتوجه لمأمور القسم وأكد له أن يسري هو المتضرر إلا إن المأمور رفض الإفراج عنه وأصر على عرضه للنيابة في اليوم التالي. -صرح لأحد المواقع في نوفمبر 2014 إنه لم يعتزل الدراما كما يشاع، لكنه واحداً من المركونين علي الرف، وأكد علي أنه غير غاضب من هذا الأمر، لأن الدراما الآن غير مشجعة أو مغرية للعمل فيها، لأنها أصبحت أكل عيش للكل. بـ «قميص نوم».. ريم مصطفي تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)