اتفرج..إليسا ترد على خبر إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أمين أبي ياغي، مدير أعمال المطربة اللبنانية اليسا، إصابته بفيروس كورونا وذلك بتعليق عبر حسابه على موقع فايسبوك، حيث كتب: “بدأت عام 2021 مع المشاعر الإيجابية” في إشارة منه الى إصابته بالوباء.

وتسبب هذا التعليق في إثارة القلق لدى جمهور إليسا، وذلك بعدما راح محبيها يتساءلون عن صحة نجمتهم من أجل الإطمئنان عليها.

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لتخرج إليسا نافية إصابتها بكورونا وقالت في تصريحات صحفية: “لم أخالط مدير أعمالي أمين أبي ياغي خلال الفترة الماضية، وأقول لجمهوري لا تخافوا على صحتي، أنا منيحة، وأعيش في منزلي وكل شيء تمام”.

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إليسا، مغنية لبنانية من أم سورية، اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ولاحقًا في فبراير 1999 صدر الألبوم عربيًا بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي.