حقيقة إصابة سما المصري بفيروس كورونا في السجن.. والمحامي يكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنباء عدة انتشرت حول الحالة الصحية للراقصة الاستعراضية، وحقيقة إصابتها بفيروس كورونا داخل محبسها، إلا أن أشرف ناجى، محاميها قرر الرد على كل تلك الأنباء.

وقال «ناجي» في تصريحات صحفية إن سما المصري كانت تعاني من نزلة برد شديدة، وقامت إدارة السجن بنقلها لمستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتم بالفعل عمل مسحة لها.

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وعن إصابتها بفيروس كورونا، أكد المحامي أشرف ناجي أنه تبين من الفحوصات التي أجرتها سلبية إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار محامي الراقصة الاستعراضية سما المصري أنها حضرت الجلسة لنظر وقف الحكم الصادر ضدها، وهو دليل على عدم إصابتها بالفيروس.

وأضاف «ناجي» أن إدارة السجن اتخذت كل الإجراءات الاحترازية، وعقمت الأماكن وطعمت السجينات ضد نزلات البرد وبينهن سما المصري، ولم تظهر أي حالة بسجن القناطر الخيرية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية السجينات داخل السجن.

وكانت قد قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، نظر الاستشكال المقدم من سما المصري، لوقف حكم حبسها 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيدة، لحين الفصل في الطعن على القضية بمحكمة النقض، بجلسة 17 يناير الجاري.