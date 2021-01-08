بعد انتشار فيديو لهما معا.. حقيقة ارتباط عمر كمال ومنى فاروق (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتباط الفنانة الشابة منى فاروق ومغني المهرجانات عمر كمال، وذلك بعدما ظهرا في فيديو جديد.

ومن خلال حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، نشرت منى فاروق مقطع فيديو جديد لها برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال.

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وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهرت الفنانة الشابة منى فاروق برفقة عمر كمال، وهو يغني لها المهرجان الشهير «بنت الجيران»، ويهنئها بالعام الجديد: «يا موني كل سنة وأنتي طيبة.. وإن شاء الله السنة دي أحلى من سنين كتير فاتت.. كعبك يا موني والله عليه القيمة».

وعلقت منى فاروق على الفيديو، قائلة: «مع عمر كمال ترند مصر.. حبيبي سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله على طول فى نجاح، واللي جاى كله يكسر مصر، وأحلى مفاجآت قريب خليها على الله.. دعواتك».

وتفاعل معها متابعيها، من خلال التعليق على الفيديو، متمنين لها الخير في العام الجديد: «أحلى اتنين في مصر»، «ربنا يهديكي ويريح بالك»، «ربنا يسترها معاكي دايمًا».