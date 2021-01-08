شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ليلى أحمد زاهر تبرز أردافها في إطلالة مثيرة فتنت الجماهير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ليلى خلال الصور مرتدية فستان أحمر طويل دون أكمام، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها، وبعض الإكسسوارات، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

وأرفقت تعليقًا على الصور التي شاركتها، “عندما تكون في شك ارتدي الأحمر”.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر هو مسلسل “الفتوة” من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر ، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

وكانت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر جائزة أفضل ممثلة صاعدة، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، حيث تأتي ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز “دير جيست” النهائية لعام 2020، والتي تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

وقالت الفنانة ليلى احمد زاهر، تعقيبًا على حصولها على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020: أنا مش متعودة أنى أتكلم جد خالص، بس عاوزة أشكر كل الناس اللى صوتت ليا ومبسوطة جدًا أنى بتكلم من دير جيست.

وأضافت ليلى احمد زاهر، عاوز أشكر الفنان ياسر جلال لأنه هو اللى أدانى الفرصة دى وأنه أقنع والدى إنى أرجع، وبسببه أنا نجحت بعد ربنا سبحانه وتعالى، وعاوزة أهدى الجايزة دى لشخصين أول شخص مثلى الأعلى وأحسن ممثل في الدنيا بالنسبة ليا وهو والدى أحمد زاهر.

وتابعت ليلى زاهر، أما الشخص الثانى الذى أهدى له الجائزة هي أختى ملك أحمد زاهر اللى هاتكسر الدنيا إن شاء الله والسنة الجاية هاجى معاها وأحضر وهى بتستلم الجايزة بتاعتها.

يذكر أن الفنانة ليلى احمد زاهر حصدت اجئزة أفضل ممثلة صاعدة من دير جيست لعام 2020 عن دورها فى مسلسل “الفتوة”، من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم.