شكرا لقرائتكم خبر عن عندما خانت منى زكي زوجها أحمد حلمي مع ممثل شهير.. اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت صورة نشرها حساب إحدى معجبات النجمة مني زكي، على حسابها الخاص في “إنستغرام”، وتجمع منى مع طفل صغير في ملهى للأطفال، الجمهور للظنّ أنه ابنها الصغير، مما جعل البعض يطلق اتهامات على سبيل المزاح.

وعلّقت صاحبة الحساب على الصورة بقولها: «سيبكو من- ري أكشن- الطفل واقنعوني إن دا مش كريم عبدالعزيز، وهو صغير».

ولشدّة الشبه بين ملامح الطفل الذي كانت منى تحتضنه في الصورة وملامح الفنان كريم عبد العزيز وهو في سنّه، مع اعتقاد البعض أنه ابنها من خلال توجيه اتهامات إليها بالخيانة، حيث علّق البعض قائلاً: أكيد منى زكي بتخون أحمد حلمي مع كريم عبدالعزيز”.

ليثبُت بعد ذلك أن الطفل كان موجوداً في مكان تصوير مسلسل “نمرة اتنين” الذي بدأ عرض أولى حلقاته، وتقوم منى ببطولته الى جانب عدد كبير من النجوم، منهم: منة شلبي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد السعدني، ساره طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرون.

وتشارك الفنانة منى زكى فى فيلم سينمائى جديد يجمع بينها وبين الفنان إياد نصار، ومن إخراج نادين لبكى، ويتم عقد جلسات عمل بين صناع الفيلم وأبطاله للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، وتحديد موعد نهائى لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد اختيار باقى فريق العمل.

والفيلم يناقش فكرة الأصدقاء وتدور حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول في لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى تشارك النجمة منى زكى في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل “تقاطع طرق”، حيث أوشكت على انتهاء تصوير مشاهدها ويشاكر في بطولة العمل الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها من خلال مسلسل “أفراح القبة”، عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.