كنزي ابنة عمرو دياب تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة ..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تصدره محركات البحث خلال الفترة الماضية، النجم السوبر ستار عمرو دياب، من تداول أنباء حول إنفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وارتباطه بفتاة أخري روسية، وعودة العلاقات بينه وبين أبنائه من زوجته السعودية زينة عاشور.

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ظهرت ابنته الوسطانيه كنزي دياب، بصورة جريئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” حيث ارتدت كنزة برتقالية من الصوف وسروالاً أبيض قصيراً.

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وكانت كنزي في رحلة سفاري أثناء قضائها عطلة الميلاد ورأس السنة في دبي حيث احتفل “الهضبة” مع زوجته زينة عاشور وأبنائه عبدلله، وكينزي وجنا اللتين أطلّتا من على متن يخت، بملابس جريئة تنافستا فيها بالفساتين القصيرة وفق تعليقات المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عمرو دياب، انجب من زوجته السعودية زينة عاشور ثلاثة أبناء ولد يدعى عبدالله وبنتان هن جنى وكنزي.

وأثار وجود دياب مع زينة عاشور وأبنائه في بلد واحد تساؤلات حول تحسّن علاقته بهم، خصوصاً بعد أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني التي توارت عن الأنظار تماماً، ولم تظهر إلا في صورة نشرها السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” أثناء التحضير لمسلسلهما الجديد “قصر النيل” المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.