قبل انطلاق كأس العالم للأندية..الفيفا يعلن عن تغييرات جديدة في المباريات..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر الموقع الرسمي له أنه وافق على بروتوكول تبديل الارتجاج بعد مداخلات FIFA ومشاوراته المكثفة مع أهم الشخصيات الفاعلة خلال اجتماع الأعمال السنوي “ABM” للمجلس الدولي لكرة القدم “IFAB” في ديسمبر الماضي.

وأكد الفيفا أنه سيختبر إجراء الفرق لتغييرات إضافية ودائمة خلال مباريات كأس العالم للأندية FIFA المزمع إقامتها بدولة قطر في الفترة الممتدة بين 1 و11 فبراير2021، وذلك في حالات حدوث إصابات ارتجاج أو الاشتباه في حدوثها، وبهذا تصبح كأس العالم للأندية FIFA أول مسابقة دولية تجرب هذا الإجراء.

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وتضمنت قرارات الفيفا الأتي:

إرسال رسالة قوية مفادها أنه يجب اخراج اللاعب إذا وُجد أي شك بإصابته.

الحؤول دون إصابة اللاعب بارتجاج آخر أثناء المباراة، إذ يُمكن أن تشكل حوادث الرأس المتكررة عواقباً وخيمة.

تقليل الضغط على الفريق الطبي وتمكينهم من إجراء تقييم سريع للحالة.

إنشاء إجراء بسيط يُمكن تطبيقه على جميع مستويات اللعبة.

سيُسمح للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، ولتجنب التشويش المتكرر على اللعب، فإنه سيتسنى لكل فريق ثلاث فرص فقط لإجراء تغييراته الخمسة، إضافة إلى إمكانية إحداث هذه التبديلات في فترة ما بين الشوطين.

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية رفقة كل من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وتيجريس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وأولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، بالإضافة إلى الدحيل بطل الدروي القطري.