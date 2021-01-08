شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج صافيناز رقصت ازاي بالبكيني – عملت زلزال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز، فيديو جديد لها توثق من خلاله زيارتها لمدينة شرم الشيخ، وكانت خلاله على أحد حمامات السباحة في الفندق المقيمة به.

وظهرت صافيناز بالبكيني ذات اللون النبيتي والذي نشرت صورة به من قبل ولكن لنصف جسمها الأعلى فقط، ووضعت على خصرها، وشاح شفاف يظهر ما أسفله.

وبدءت صافيناز في الرقص بطريقة مختلفة حيث كانت أكثر طاقة وأكثر سرعة، وكأنها كما نقول داخله سباق مع أحد، وحصد الفيديو أكثر من 177 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من نشره.