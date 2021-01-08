عارضة الأزياء سلمى الشيمي تثير الجدل من جديد بصورة مع حسن شاكوش..اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - سلمى الشيمي، عارضة أزياء مصرية، دائما ما تثير الجدل بإطلالتها الجريئة، وملابسها العارية، وبصورها الجذابة بالاخص في الأماكن التاريخية.

شاركت عارضة الأزياء “سلمى الشيمي” المعروفة إعلاميًا ب “فتاة سقارة”، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت “سلمى الشيمي” في الصورة بإطلالة جذابة، بصحبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش حيث ارتدت فستان تايجر مكشوف الصدر، وبنطال جينز انيق، اما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

كشفت الموديل سلمى الشيمي المعروفة بفتاة سقارة عن دراستها فى كلية التمريض وحقيقة تركها للمهنة.

وقالت إنها درست في كلية التمريض و لكنها لم تتأقلم مع الوضع العام لها في الكلية لأنها لم تجد نفسها فى مهنة التمريض فتؤكد أنها من صغرها عشقت التصوير.

وتتابع قائلة إنها في وقت دراستها كانت تعمل كموديل للملابس وقررت بعد إنهاء دراستها الاتجاه للعمل كموديل و التصوير و ترك مهنة التمريض.

وتضيف قائلة إن الناس ترسخت في أفكارهم فكرة أن الموديل يجب أن يكون وزنها من 50 إلى 60 كيلو ولا يعترفون بفكرة الكيرڤى موديل وهذا سبب تفاقم أزمة السيشن.

ويذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.