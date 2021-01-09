شكرا لقرائتكم خبر عن على واحدة ونص – اتفرج نسرين طافش بتعلم الكورونا الادب برقصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر الفنانة نسرين طافش تصدر محرج البحث في سوريا بسبب مشاركتها في تطبيق التيك توك التي اعتادت الظهور عليه في الوقت السابق مع نجمات الوسط الفني بسبب حالة القلق في العالم جراء الكورونا .

و رقصت نسرين طافش علي اغنية النجمة الامريكية ميجان و هي ترقص علي أغنية Savage و قدمت ميجان ابداع كبير في تقديم الاغنية جعلها تريند رقم واحد في سوريا .

و قالت نسيرين طافش انها منتظرة طرح احدث اعمالها مع الفنان هاني سلامة و اكدت انها تعمل في بنت و تقابل هاني سلامة و تجمعهم قصة حب كبيرة بينهم و تتوالي الاحداث .

و ليست نسرين و حدها من دخلت مجال فيديوهات التيك توك بسبب حالة الملل التي تسيطر علي الجميع جراء الكورونا بل انتشر نجوم الفن من اصغرهم الي اكبرهم عبر التطبيق الاشهر حاليا من اجل الحديث مع الجمهور و مشاركت يومياته معهم طوال فترة الحجر المنزلي الي ان ياتي الجديد و ينتهي فيروس الكورونا من الانتشار .