بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا..تدهور الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

عدن - ياسمين عبد العظيم - هادي الجيار، ممثل مصري مثل في عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكان أنجح مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثل فيها دور لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985.

اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009م، وكان آخر ظهور له حتى مسلسل سك على اخواتك في رمضان 2018.

أعلن المخرج تامر حمزة، اليوم الجمعة، إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا المستجد.

صرحت نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أن حالته حرجة ودخل العناية المركزة قبل ساعات بينما وضع له جهاز التنفس الصناعي الآن، طالبة من الجميع الدعاء له.

كان الجيار يصور مشاهده في مسلسل الإختيار ٢، حيث يجسد دور والد أحمد مكي ضمن أحداث المسلسل.