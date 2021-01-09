يسرا ترقص أمام محمود ياسين في سهرة خاصة.. لقطة نادرة جدًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ارتبطت الفنانة يسرا بعلاقة صداقة قوية مع النجم الراحل محمود ياسين وقد قدما معا واحدا من أهم الأفلام التي عرضت في فترة الثمانينات.

فيلم الجلسة سرية جمع بين محمود ياسين ويسرا بمشاركة الفنانة شهيرة والنجم سمير صبري.

الصداقة القوية بين النجمين ظهرت من خلال الكلمات المؤثرة التي نعت بها يسرا صديقها الراحل وروت في لقاءات تليفزيونية كواليس الفيلم الذي جمع بينهما.

وقالت يسرا عن شخصية محمود ياسين: لا هنشوف آدب ولا أخلاق ولا ذوق زيه عمره ما يغلط في مخلوق وكان خجول إلى حد كبير وصاحب صاحبة وكان دمه خفيف وطيب، ومن أعظم فنانين مصر اللي جم في تاريخ الوطن العربي.

وفي لقطة نادرة تظهر يسرا وهي ترقص في سهرة خاصة جمعت الفنان محمود ياسين وزوجته شهيرة وكانت يسرا وقتها في بداياتها الفنية.