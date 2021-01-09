وكيل وزارة بدرجة فنان.. نجاح الموجي في لقطات نادرة جدًا مع زوجته وابنتيه.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد الفنان الراحل نجاح الموجي من أبرز الوجوه الكوميدية التي اشتهرت في كثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

تخرج الوجي في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك وظيفته في الحكومة، إلى جانب عمله في مجال الفن، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة‏‏.

بدأ الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا مهمًا في ‏مسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969.

أثرى الموجي شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي ترك منها رصيداً كبيرًا خاصة في المسرح، أهمها دوره في مسلسل أهلًا بالسكان عام 1984.

وحصل نجاح الموجي على جائزة أحسن ممثل في مهرجان دمشق عن ‏دوره في فيلم أيام الغضب.

توفى نجاح الموجي فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر عام 1998 بالقاهرة، إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح.

كان وقتها يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب‏،‏ وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

الموجي لديه ابنتان إحداهما مذيعة بالتليفزيون المصري وهي أيتن الموجي، وقدعاشت مع والدها الساعات الأخيرة في حياته، وقالتنه تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة يضرب بيديه ويصرخ، قائلا: يا رب

وقالت أيتن إنها فشلت في إحضار عربات الإسعاف التي وجدت إحداها معطلة والأخرى سائقها في إجازة، فلم تجد مفر من النزول والبحث عن طبيب فعادت لتجد والدها فارق الحياة عمر ناهز 53 عاما.