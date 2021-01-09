شكرا لقرائتكم خبر عن العنود العيسى تنشر صور عارية اثناء الاستحمام بالخطأ – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة الازياء السعودية العنود العيسى مواقع التواصل، بعدما قامت بنشر فيديو مُخل للآداب وهي عارية وتستحم عبر حسابها على سناب شات، وعلقت ان الجو كان مشتعلا بالداخل، وتلقت هجوما كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل، وطالبوا باتخاذ اجراءات رسمية ضدها.

وبعد ان تصدر اسمها الترند على تويتر، وشنت عليها حملات الانتقاد، بررت انها لم تكن تقصد ان تنشر الفيديو

وكتبت: ياربي نزل المقطع بالغلط، كنت عم بلبس وبحطها خاص، أمانة حذفوها.

كما ظهرت العنود شبه عارية وهي وتحاول أن تغطي بعض مناطق من جسمها بيديها، وتجيب على اسئلة المتابعين بطريقة منحرفة، حيث سألها احد المتابعين اذا كانت تعرف أغنية الفنان السعودي الراحل طلال مداح فردت : طلال مداح ورابح صقر وعبدالمجيد عبدالله وراشد الماجد، متزوجتن كلهم بمخيلتي وشكراً.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير بها العنود العيسى الجدل، فهي تحرص على مشاركة المتابعين بإطلالاتها الخادشة بالمايوه والبكيني، ورغم والهجوم الشرس الذي تتعرض له لكنها لا تهتم او تتوقف عن اثارة الضجة.