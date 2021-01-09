شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة لزوجها: بتخوني ليه.. أنا لا حولة ولا وحشة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت الـ فنانة دوللي شاهين عن أسفها لما قام به زوجها ، حيث أقدم على خيانتها.

وفي تصريحات صحفية عن سبب طلاقها من زوجها الأول، قالت : إنه كان يخونها ويجلب نساء إلى البيت.

وأضافت أنها اتخذت قرار الطلاق عندما علمت بخيانته.

وتابعت قائلة: “مش مشكلة متحبنيش لكن تخوني ليه.. انا لا حولة ولا وحشة وبالعكس حلوة وصغيرة لكن تخوني لاء”.

ونوهت دوللي شاهين أنها: مرة رجعت من السفر لقيته يقول لوحدة في التليفون مراتي رجعت ما بقدر أحكيكي.. وكان ياخذ فلوسي”.

كما كشفت أن والدها كان رافضا لعملها كفنانة، حيث كان متشددا جدا لدرجة أنها اضطرت لعمل .مونتاج لفيلم “ويجا” قبل أن يشاهده، وحذفت مشاهدها الجريئة لأجله.