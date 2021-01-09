شكرا لقرائتكم خبر عن بأفجاذ عريانة كليا – اتفرج أحدث ظهور لزوجة محمود العسيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان المصري ” محمود العسيلي ” صورة له عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” محتفلا بعيد زواجه الأول .

وظهر الفنان العسيلي في الصورة برفقة زوجته ” أمنية ” وكتب في تعليقه عليها : ” عيد زواج سعيد زوجتي العزيزة اللذيذة .. كل عام وإنتي بطاطستي ”.

وفور نشره للصورة تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بنطاق واسع منهم من ابدى أعجابه الشديد بإطلالة الثنائي والروح المرحة بينهما بينما البعض انتقد اطلالة زوجته لكشفها بعض أجزاء من جسدها