شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع المؤخرة يهدد بفضح رانيا يوسف بهذا الأمر أن لم تكف عن تصريحاتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الإعلامي العراقي، نزار الفارس، النجمة المصرية رانيا يوسف، بالكشف عن المبلغ الذي تم دفعه لها مقابل استضافتها في برنامج “مع الفارس” والذي أثار موجة واسعة من الجدل بسبب تصريحات الفنانة عن مؤخرتها والحجاب.

ونفى الإعلامي الفارس، حسب ما رصدت “تركيا الان”، رداً على التهم التي وجهتها رانيا يوسف له بالتحرش بها، بالإضافة الى جميع التهم الموجهة له.

وكذّب الإعلامي العراقي الفنانة المصرية بخصوص حديثها عن أنها لم تتقاضى جنيها واحدا مقابل الحوار.

وقدم الإعلامي العراقي اعتذاره للمتابعين العربية حول الضجة التي أثيرت في الآونة الأخيرة نتيجة استضافته لرانيا يوسف.

رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على الاتهام التي وجهتها الفنانة المصرية رانيا يوسف، بعدما سببت المقابلة التلفزيونية موجة واسعة من الجدل بين المتابعين؛ لما تضمنته من تصريحات جريئة.

وندّد الإعلامي الفارس باتهام الفنانة رانيا يوسف له بمحاولة التحرش بها لفظيا، وقال: “كلام رانيا يوسف غير منطقي، وما راح أرد عليها أكثر.. الضرب في الميت حرام”.

ورد على تعليق رانيا في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: “أنا متعجب كيف تطلع تنتقدني بعد الحوار، ليه بتكذب وتحور الحقيقة؟”.

وأضاف المذيع العراقي نزار الفارس: “رانيا سعت لتحوير الحقائق، بعد الهجوم الشديد الذي تعرّضت له بسبب تصريحاتها الجريئة، وظهورها بموقع الضحية.. لا هي مش ضحية.. أنا اللي ضحية.. ده أنا أصلًا خجلت من جوابها المتعلق بالمؤخرة المميزة واتضايقت جدا”.

وأكمل: “بعد ما قالت مؤخرتي مميزة، واستشهدت بالآية القرآنية أما بنعمة ربك فحدث.. أنا بصيت لها وسكت.. استحيت…، بعد الحلقة بعت لها وقلت لها أنا آسف لو سببت لك أي حرج.. لكن قالت لي تتأسف على إيه.. تتأسف على حاجة معملتهاش”.