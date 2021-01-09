في ذكرى ميلاده..ابنة الفنان الراحل حمدي غيث تكشف تفاصيل عن حياته ووصيته الأخيرة.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - الخميس الماضي، السابع من يناير، حل ذكري ميلاد الفنان الراحل حمدي غيث، ولد نجم لن يتكرر، ينتمي لعائلة كبيرة ميسورة الحال في إحدى القرى بمحافظة الشرقية وكان والده أول عمدة متعلم في أوروبا.

لتتحدث ابنته مي حمدي غيث، موضحة تفاصيل من حياة الفنان الراحل، قائلة:” كان والدي مرحاً بشكل غير طبيعي وخاصة معنا بالمنزل، فكان يتمتع بحس فكاهي شديد ويعشق اللعب معنا وعمل المقالب والضحك، وفي بعض أدواره كان يضطر لعمل لوك معين يتناسب مع الدور بحسب إرشادات المخرج فكان ينتهز الفرصة ويداعبنا بشكله الجديد.”

وتابعت : ورغم كل هذا المرح إلا أنه مر بحياته صعاب كثيرة وكانت أقساها وفاة عمي عبدالله غيث وهو الأخ الأصغر له، والذي جعله يتحول 180 درجة وكنا نلاحظ ذلك ولكنه كان يحاول دائماً أن يخفي عنا ألمه، أيضاً من بعده رحيل والدته وكانت هي الأقرب إلى قلبه وأثر هذا على حالته النفسية تأثيراً بالغاً، ولكن يظل الدور الذي أكمله بعد رحيل عمي فى مسلسل ذئاب الجبل والذي كان يشارك عمي بطولته أصعب مواقف حياته وحاول أن يعتذر ولكن الأمر كان في غاية الصعوبة، فاضطر لاستكماله، ولكن من صعوبة الأمر أنه قد أصيب بمرض السكر بعد هذا الدور بسبب الضغط الشديد على أعصابه وسوء حالته النفسية.

وعن الفترة الأخيرة بحياته قالت : أصيب والدي بحالة اكتئاب في آخر أيامه، وتعب صحياً وكان ملازم للمنزل، لا يخرج نهائياً وهذا بعد وفاة عمي وجدتي ولكنه لم يستطع الخروج من حزنه برغم أنه لم يكن يحب جو الكئابة، ولم يعد يخرجنا في نزهات كما كان معتاداً.

وعن آخر وصاياه قالت : كانت آخر وصية له أن تظل علاقتي أنا وأختي بالعائلة على أفضل حال وألا نحرم أبنائنا من أي شيء، وألا نفترق أبداً أنا وشقيقتي، رحمة الله عليه.