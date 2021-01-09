مفاجأة غير متوقعة.. بسمة بوسيل تتهم تامر حسني بإقامة علاقة مشبوهة مع فنانة شهيرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشرها فيديو لإحدى صديقاتها تتحدث فيه عن الأسباب وراء الأزمة بين تامر حسني وبسمة بوسيل.

ونشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو من خلال خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو لإحدى صديقاتها تتحدث عن الأزمة وأن خيانة وراء تلك الأزمة.

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وظهرت في الفيديو سارة درويش صديقة الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، وهي تشن هجوما على فنانة شهيرة على حد وصفها، إلا أنها رفضت ذكر اسمها، واتهمتها بالتسبب في الأزمة.

وقالت سارة درويش صديقة الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل إن الفنانة الشهيرة كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الموضوع، لافتة إلى أن هذه الفنانة حملت دون زواج، في تلميح مباشر إلى تلك الفنانة التي ربطتها علاقة صداقة قوية بالمطرب النجم.

وألمحت صديقة زوجة تامر حسني، أن تصرف الفنانة استفز الزوجة بشدة، ما أكد بطريقة مباشرة أن هذا السبب جعل بسمة بوسيل تطلب الطلاق من تامر مسبقا.

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، أثيرت قبل أشهر قليلة، بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، ولكن تم الصلح بعدها.